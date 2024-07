Inflation in der Eurozone sinkt im Juni leicht

Die Inflation im Euroraum ist im Juni leicht gesunken, die unterliegende Teuerung bleibt aber hartnäckig. Die Inflationsrate fiel von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet, nachdem sich die Teuerung im Vormonat noch beschleunigt hatte.

Volkswirtin: "Zinssenkung wohl erst im September"

Die Chefvolkswirtin des KfW, Fritzi Köhler-Geib, sagt zur Meldung der Zahlen:"Die Inflation im Euroraum hat wieder einen Tick nachgelassen. Das ist nach dem Rückschlag im Vormonat eine willkommene Bestätigung, dass die Inflationsentwicklung in die richtige Richtung geht." Die EZB werde den Ball bei der kommenden Ratssitzung im Juli aber dennoch flach halten, denn "sie will sichergehen, dass das bis zuletzt noch sehr kräftige Lohnwachstum nachlässt oder durch Produktivitätswachstum und geringere Gewinnmargen ausreichend abgepuffert wird." Mit der nächsten Zinssenkung rechnet Köhler-Geib erst im September, "wenn die vielen bis dahin neu hereinkommenden Datenpunkte überwiegend in die richtige Richtung zeigen."