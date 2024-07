Kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum kann ein deutsches Traditionsunternehmen aufatmen: Umeta konnte vor einer Insolvenz gerettet werden. So geht es nun weiter.

Das Bielefelder Traditionsunternehmen Umeta, bekannt als Weltmarktführer für Schmiernippel, konnte nach einer "spektakulären Insolvenz" gerettet werden. Ende 2023 meldete das Unternehmen Insolvenz an – kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum. Nun vermeldet der Insolvenzverwalter ein seltenes Happy End: Ein junges, familiengeführtes Unternehmen aus Lippstadt übernimmt den Betrieb. Das berichtet der "Westfälische Anzeiger".

Ende letzten Jahres konnte Umeta die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Laut Insolvenzverwalter Yorck Tilman Streitbörger lag das an der stark rückläufigen Auftragseingänge. Umeta stellt unter anderem Schmiernippel für Maschinen und Anlagen her und ist in diesem Bereich nach eigenen Angaben Weltmarktführer.