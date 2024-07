Einst stattete das Unternehmen den Formel-1-Wagen von Michael Schumacher aus, nun steckt es in einer tiefen Krise. Der Felgenhersteller BBS meldet erneut Insolvenz an.

Der Autozulieferer BBS hat erneut Insolvenz angemeldet – zum fünften Mal in der Unternehmensgeschichte. Das Amtsgericht Rottweil eröffnete nach eigenen Angaben ein Insolvenzverfahren am Freitag. Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" berichtet. Der Felgenhersteller hatte bereits im Oktober 2023 Insolvenz angemeldet und war in dem Zuge von neuen Geschäftsführern übernommen worden.