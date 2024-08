Fotostudio-Kette Studioline meldet Insolvenz an

Mehr als 110 Jahre alt ist die Fotostudio-Kette Studioline. Nun meldet das Unternehmen Insolvenz an.

Die Studioline-Gruppe, die in Deutschland mit rund 80 Filialen in der Studio-Porträtfotografie vertreten ist, hat Insolvenz angemeldet. Das berichtet unter anderem das Insolvenzportal "Indat". Die Hauptgesellschaften, Studioline Photostudios GmbH und My Photo Studio GmbH, sowie 75 Tochtergesellschaften haben beim Amtsgericht Kiel Insolvenzantrag gestellt. Das Gericht hat der Bestellung von Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber als vorläufigem Insolvenzverwalter zugestimmt.