Baufirma meldet Insolvenz an

Die Baubranche befindet sich in der Krise. Das hat für ein weiteres Unternehmen nun Konsequenzen: Es meldet Insolvenz an.

Die Nafz Holzhaus GmbH aus Horb am Neckar hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das Unternehmen sieht darin eine Chance, sich neu aufzustellen und langfristig zu stabilisieren, wie aus einer Pressemitteilung der Stuttgarter Kanzlei Pluta hervorgeht.

Die wirtschaftliche Lage der Firma habe sich aufgrund der anhaltenden Flaute in der Baubranche verschlechtert, heißt es. Steigende Zinsen, hohe Baukosten und eine sinkende Investitionsbereitschaft führten zu einem deutlichen Rückgang im Neugeschäft. Das Unternehmen, das 2013 von den Brüdern Sebastian und Lukas Nafz gegründet wurde, hatte in den vergangenen Jahren stark expandiert.

"Wir wissen die Unterstützung zu schätzen"

2022 war die Belegschaft von 18 auf 50 Mitarbeiter angewachsen, und ein weiterer Ausbau auf 80 Beschäftigte war geplant. Zudem hatte Nafz Holzhaus mehrere Großprojekte in der Region realisiert. Doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschwerten das Wachstum, sodass nun ein Restrukturierungsplan erarbeitet wird. Dieser soll neben finanzieller Stabilisierung auch Effizienzsteigerungen und Marktanpassungen umfassen.

Das Amtsgericht Rottweil hat dem Antrag auf Eigenverwaltung am 30. Dezember 2024 zugestimmt. Dadurch bleibt die bisherige Geschäftsführung im Amt und kann den Betrieb unter Aufsicht eines Sanierungsexperten weiterführen. Steffen Beck von der Pluta-Rechtsanwalts GmbH wurde als Generalhandlungsbevollmächtigter eingesetzt und begleitet den Restrukturierungsprozess. Der Geschäftsbetrieb soll unverändert fortgesetzt werden, alle laufenden und neuen Aufträge bleiben bestehen. Die Gehälter der Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld abgesichert.

Als mögliche Zukunftsperspektive wird auch eine Investorenlösung in Betracht gezogen. Geschäftsführer Lukas Nafz betonte die Unterstützung durch das Team und die Geschäftspartner: "Wir haben mit unserem Team und unserem Partnernetzwerk großes Glück und wissen die Unterstützung zu schätzen." Das Unternehmen hofft, sich trotz der aktuellen Herausforderungen langfristig am Markt behaupten zu können und eine nachhaltige Partnerschaft in der Region fortzuführen.