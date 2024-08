Das Mannheimer Familienunternehmen "Gero Mure" hat Insolvenz angemeldet. Das berichtet unter anderem der SWR unter Bezugnahme auf die eingesetzte Insolvenzverwalterin. Der Geschäftsbetrieb an den sechs Geschäften an Standorten in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Baden-Baden läuft jedoch "uneingeschränkt weiter", wie es in einer Mitteilung heißt.