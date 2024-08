Lange Geschichte des Gesteins

Der Rochlitzer Porphyr wird im Garten- und Landschaftsbau, im Grabmal- und Denkmalbereich und im Baubereich verwendet. Zum Beispiel sind der Fruchtbarkeitsbrunnen in Berlin oder das Grab von Immanuel Kant in Königsberg (Kaliningrad) aus dem rötlichen Vulkangestein gestaltet worden.

Porphyr ist ein Sammelbegriff für vulkanische Gesteine, die große, gut ausgebildete Kristalle in einer feinkörnigen Grundmasse besitzen. Der Baustoff wurde schon im Ägyptischen Reich abgebaut und war vor allem in der Zeit des römischen Kaisers Konstantin, Ende des 3. Jahrhunderts, beliebt. Bekannte Verwendungen von Porphyr sind etwa das Taufbecken im Magdeburger Dom, die Venezianische Tetrarchengruppe am Markusdom in Venedig oder auch der Sarkophag von Napoleon Bonaparte.