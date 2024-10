Die Klinik hatte demnach in den vergangenen Jahren mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, welche durch die Folgen der Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Betriebskosten verstärkt wurden. Die 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik seien in einer Versammlung informiert worden. Ziel sei, den Betrieb des Krankenhauses aufrechtzuerhalten.