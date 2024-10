Anbieter V-Zug Sonderprogramme gibt es bei dieser Spülmaschine nur mit Abo Von t-online , fho 26.10.2024 - 09:34 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine Spülmaschine von V-Zug: Bei einigen Geräten des Herstellers ist ein Abo nötig, um alle Funktionen nutzen zu können. (Quelle: V-Zug) Kopiert News folgen

Ein neues Küchengerät hat oft viele Sonderformate. Doch damit Käufer diese bei Geräten von V-Zug nutzen können, werden sie noch einmal zur Kasse gebeten.

Der Schweizer Haushaltsgerätehersteller V-Zug verkauft unter anderem hochpreisige Geschirrspüler. Doch mit einer einmaligen Zahlung ist es bei den neuesten Modellen nicht getan – zumindest, wenn die Käufer auch die Sonderfunktionen des Geräts nutzen wollen.

Denn wer etwa das Programm "Intensive Plus" nutzen will, muss ein jährliches Abo in Höhe von zwölf Franken ( rund 13 Euro) abschließen. Auch die Programme für Biergläser und spülmaschinenfestes Spielzeug verbergen sich hinter der Bezahlschranke.

Auf Anfrage des Schweizer Fernsehsenders SRF bestätigt V-Zug das Geschäftsmodell. Demnach müssen Kunden bei Geschirrspülern, Waschmaschinen und Trocknern der neuesten Generation ein Abo abschließen, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen.

Bei anderen Anbietern kostenlos

Das Unternehmen selbst spricht davon, dass die Geräte so personalisiert werden könnten. "Wir haben dieses Modell kürzlich eingeführt und die V-Upgrade-Angebote erfreuen sich bereits großer Beliebtheit", heißt es von V-Zug. Andere Hersteller von Küchengeräten bieten solche Modelle bisher nicht an, bei Miele etwa lassen sich zusätzliche Funktionen kostenfrei per App freischalten.