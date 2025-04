Aktualisiert am 17.04.2025 - 13:25 Uhr

Aktualisiert am 17.04.2025 - 13:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

VW-Werk: In Wolfsburg hat die Konzernführung jetzt Sonderschichten verordnet. (Quelle: IMAGO/Uwe Meinhold)

Eigentlich wollte VW seine Produktion herunterfahren und so sparen. Bei einzelnen Modellen scheint die Nachfrage nun aber größer zu sein als gedacht.

Noch Ende des vergangenen Jahres hatte VW sich einen strengen Sparkurs auferlegt – unter anderem mit dem Streichen bei Produktionsschichten. Zumindest momentan scheint der Konzern von dieser Strategie wieder Abstand genommen zu haben: Wie eine Sprecherin der "Bild"-Zeitung bestätigte, sind bis zu den Betriebsferien im VW-Werk in Wolfsburg 16 Sonderschichten geplant.

Der Konzern spricht von einer "verpflichtenden Sondermaßnahme" – vor allem an Wochenendtagen sollen, wie die "Wolfsburger Allgemeine" schreibt, bis zum 6. Juli zusätzliche Früh- und Nachtschichten geplant sein. Laut der Lokalzeitung kommt es in dem VW-Stammwerk schon seit Anfang des Jahres immer wieder zu Sonderschichten. Mehr als 20.000 Autos der bisher nicht in Wolfsburg produzierten Modelle Golf und Tiguan sollen demnach zusätzlich produziert werden.