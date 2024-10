Rostocker Traditionsunternehmen meldet Insolvenz an

"Die Antragstellung ist sehr spät erfolgt", sagte der zuständige Richter am Amtsgericht Steffen Rohn. Warum das Unternehmen in Schieflage geraten ist, blieb zunächst unklar. Doch seien die Monatsgehälter seit August rückständig. Das mache die Arbeit für den vorläufigen Insolvenzverwalter schwierig. Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens werde nun zeitnah entschieden.

Wohl Forderungen eines indischen Unternehmens offen

Seitens der Geschäftsleitung blieb eine dpa-Anfrage am Freitag unbeantwortet. Laut NDR sollen die Beschäftigten am Mittwoch erfahren, wie es weitergeht und ob sie über den 1. November hinaus noch beschäftigt werden. Auf einer Versammlung am vergangenen Freitag soll als Grund für die finanzielle Schieflage angeführt worden sein, dass es noch offene Forderungen eines indischen Unternehmens gebe.