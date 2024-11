Tausende Stellen bei Audi in Gefahr

Deutsche Autobauer in der Krise

Produktionsstätte von Audi (Archivbild): Besonders in einem Bereich möchte der Autohersteller Stellen abbauen. (Quelle: IMAGO/DIRK WAEM/imago)

Audi plant einen massiven Stellenabbau in Deutschland. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat laufen, insbesondere ein Bereich ist betroffen.

Der Ingolstädter Autobauer Audi plant laut einem Medienbericht einen Stellenabbau. Vor allem im indirekten Bereich sollen mittelfristig Arbeitsplätze gestrichen werden, davon allein über 2.000 in der Entwicklung, berichtet das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider. Ziel sei ein Abbau von rund 15 Prozent, was in Deutschland etwa 4.500 Stellen betreffen würde. Audi bestätigte, dass der Vorstand derzeit mit dem Betriebsrat verhandelt, machte jedoch keine Angaben zur Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze.