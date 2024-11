Aktualisiert am 12.11.2024 - 18:29 Uhr

Aktualisiert am 12.11.2024 - 18:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zentrale der Möbelkette Kika/Leiner in St. Pölten: Das Möbelhaus ist insolvent. (Quelle: IMAGO/Weingartner-Foto)

Am Donnerstag hat das Management der österreichischen Möbelhauskette Kika/Leiner Insolvenz beantragt. Das Unternehmen gab diesen Schritt in einer Pressemitteilung bekannt. "Wir haben alles Menschenmögliche unternommen, um den Fortbestand des Unternehmens zu ermöglichen, aber unter den derzeitigen Rahmenbedingungen war die Sanierung des schwer angeschlagenen Möbelhauses leider nicht möglich", heißt es in der Aussendung.