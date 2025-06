Seit 1879 arbeitet die Albert Pielhau GmbH & Co. KG in der Stahlverarbeitung. Nun hat das Unternehmen ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das Amtsgericht Hagen hat dem Antrag des Unternehmens stattgegeben und am 10. Juni 2025 die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, wie aus einer offiziellen Meldung hervorgeht.