Temu lockt Kunden mit zahlreichen Schnäppchenangeboten. Doch welche Zahlungsmöglichkeiten bietet der Shop? Wir klären auf.

In den sozialen Netzwerken präsentieren Influencer Temu-Hauls, zeigen also ihre Einkäufe in die Kamera. Und auch beim Surfen im Internet ploppt an jeder Ecke Werbung für Temu auf. Auffällig dabei: Die Preise für Kleidung, Spielwaren und Elektronik sind erstaunlich günstig. Wo ist der Haken an der Sache? Wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen zum Online-Shop zusammengestellt.

Was ist Temu?

Temu ist ein Online-Händler, der Waren von externen Händlern vertreibt. Das Unternehmen wurde 2022 in Boston gegründet und hat heute seinen Firmenhauptsitz in Dublin. Dennoch kommt die Ware, die Sie bei Temu bestellen, aus China. Der Versand kann zwischen fünf und vierzehn Tagen dauern. Kaufen Sie Waren im Wert von über 150 Euro ein, fallen unter Umständen Zollgebühren an.

So können Sie bei Temu bezahlen

Temu bietet sowohl in der App als auch beim Einkaufen im Browser verschiedene Zahloptionen an. Über den Zahlungsanbieter Klarna können Sie bei Temu entweder sofort oder in 30 Tagen bezahlen. Auch eine Bezahlung via PayPal ist möglich. Zudem können Sie Ihren Temu-Einkauf mit Apple Pay, Google Pay oder einem vorher aufgeladenen Temu-Guthaben begleichen. Der Kauf auf Rechnung ist nicht möglich.

Ist Temu seriös?

Bei dem Shop, der mit dem Slogan "Shoppe wie ein Milliardär" wirbt, handelt es sich nicht um einen Fake-Shop. Die bestellte Ware kommt in der Regel nach entsprechender Lieferzeit auch an.

Fraglich ist allerdings, wie hochwertig die günstigen Artikel sind. Denn die No-Name-Produkte haben laut Bewertungsportalen im Internet oft eine schlechte Qualität oder wurden beim Transport beschädigt. Elektrogeräte haben kein CE-Zeichen und entsprechen demnach nicht den europäischen Richtlinien.