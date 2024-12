1.350 Mitarbeiter betroffen

Kika/Leiner existiert seit 1973

Es ist bereits die zweite Pleite des Unternehmens nach 2023. Damals verkaufte die Signa-Gruppe des Investors René Benko, die selbst insolvent ist, Kika/Leiner. Die Signa-Insolvenzen hätten immer wieder zu Gerüchten und Kundenanfragen geführt, ob die Möbelkette auch betroffen sei. Zudem habe die nun seit zwei Jahren anhaltende Kaufzurückhaltung sowie die Kostensteigerung in allen Bereichen die Rettung des Unternehmens zu einer nicht bewältigbaren Aufgabe gemacht, hieß es in einer Mitteilung von Mitte November.

Kika/Leiner existiert bereits seit 1973. Bis vor wenigen Jahren hatte das Unternehmen 40 Standorte in Österreich. Im Juni 2023 hatte die Signa-Gruppe das operative Geschäft des Möbelhändlers an den ehemaligen Kika/Leiner-Manager Hermann Wieser verkauft. Wieser kündigte kurz danach an, 1.900 von 3.900 Mitarbeitern zu kündigen, 23 der 40 Standorte zu schließen und Insolvenz anzumelden. Die Immobilien der Möbelgruppe verkaufte Signa an die Supernova Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert.