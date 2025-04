Brillen in einem Optikergeschäft (Symbolbild): Nun muss der traditionsreiche Brillenhersteller Menrad um seine Zukunft bangen. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Isai Hernandez)

Der traditionsreiche Familienbetrieb Menrad aus Baden-Württemberg gehört mit seiner fast 130-jährigen Unternehmensgeschichte zu den führenden Brillenherstellern Europas. Trotz Verkäufen in über 100 Länder weltweit kam nun der Schock: Am 31. März musste die Unternehmensgruppe Menrad mit Hauptsitz im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd Insolvenz anmelden.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Florian Zistler von der Anwaltskanzlei PLUTA bestellt. In einer Mitteilung der Ulmer Kanzlei an die Beschäftigten am Hauptsitz hieß es, dass die Löhne der 250 Mitarbeiter für März, April und Mai gesichert seien. Auch der Geschäftsbetrieb soll vorerst uneingeschränkt weiterlaufen. Zistler betonte jedoch, wie wichtig es sei, dass auch die Kundschaft dem Unternehmen weiterhin die Treue halte.