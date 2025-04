Traditions-Baufirma meldet Insolvenz an

Bauarbeiter auf einer Baustelle in Heidelberg (Symbolbild): Ein Unternehmen in Unterfranken ist zahlungsunfähig. (Quelle: IMAGO/Daniel Kubirski)

Eine traditionsreiche Baufirma aus Unterfranken hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen Franz Reiniger aus Hösbach mit langer regionaler Geschichte steckt offenbar in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wie das "Main-Echo" berichtet.

Demnach habe Geschäftsführer Philipp Reininger den Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Aschaffenburg gestellt. Ziel sei es, die insolvente Firma zu sanieren und weiterzuführen. Die angespannte Lage in der Bauwirtschaft habe das Familienunternehmen in erhebliche Schieflage gebracht. Nach Angaben des Geschäftsführers hätten steigende Kosten, Projektverzögerungen und Zahlungsausfälle öffentlicher Auftraggeber zur Krise beigetragen.