Seit mehr als 200 Jahren stellt die Lyra-Bleistift-Fabrik aus Nürnberg Schreibwerkzeuge her. Was ist das für ein Unternehmen?

Bleistifte sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht wegzudenken – sie werden zum Schreiben, Skizzieren oder Zeichnen genutzt. Die Lyra-Bleistift-Fabrik aus Nürnberg stellt seit über 200 Jahren diese Werkzeuge her und liefert sie an Schulen, Büros und Künstlerwerkstätten weltweit.

Lyra ist heute als Hidden Champion der Branche bekannt. Das Unternehmen bietet nicht nur hochwertige Bleistifte, sondern auch ein breites Sortiment an Zeichenmaterialien an. Mit einem Exportanteil von mehr als 60 Prozent und Präsenz in mehr als 70 Ländern spielt es eine wichtige Rolle in der internationalen Schreibwarenbranche.