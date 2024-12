In Deutschland wird auch 2024 weniger Bier getrunken. In einem Segment können die Bierbrauer aber Zuwächse vermelden.

Nach aktuellem Stand "steht die Brauwirtschaft bei minus ein Prozent im Vergleich zum schwachen Vorjahr 2023", in dem die Unternehmen insgesamt rund neun Milliarden Liter Bier und alkoholfreie Varianten verkauft hatten. "Wir erwarten also ein durchwachsenes Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres", zog Eichele eine erste Bilanz. Die Brauwirtschaft sei "leider noch immer weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt". Gründe seien neben dem schlechten Wetter auch das schlechte Konsumklima und langfristige Trends wie die Alterung der Gesellschaft.

Plus bei alkoholfreiem Bier

Eine Erfolgsgeschichte bleibt das alkoholfreie Bier: "Kein anderes Segment der Brauwirtschaft hat in den letzten zehn Jahren so stark zugelegt wie alkoholfreie Biere und alkoholfreie Biermischgetränke", sagte Eichele AFP. Seit 2007 hat sich demnach die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland auf 665 Millionen Liter im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. 2024 erreichten alkoholfreie Biere und alkoholfreie Biermischgetränke wie Radler einen Marktanteil von neun Prozent. "Bald wird jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein", sagte der Hauptgeschäftsführer.