VW-Verkaufszahlen sinken weiter: Krise in China

Aktualisiert am 14.01.2025 - 13:29 Uhr

Aktualisiert am 14.01.2025 - 13:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In China gingen die Verkäufe um fast zehn Prozent zurück. In Westeuropa blieb der Absatz mit minus 0,4 Prozent dagegen fast stabil. Zulegen konnte der Konzern in Nord- (6 Prozent) und Südamerika (15 Prozent). Einen Rückgang gab es dagegen bei den E-Autos. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 745.000 Elektromodelle aller Konzernmarken ausgeliefert, 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.