Ende 2016 verließ die damalige Programmdirektorin und frühere Chefredakteurin Claudia Nothelle den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) – angeblich auf eigenen Wunsch. Zuvor hatten sich beide Parteien jedoch auf eine Abfindung in Form eines Ruhegehalts in Höhe von 8.000 Euro monatlich geeinigt. Mittlerweile hat Nothelle eine neue Anstellung: Sie lehrt als Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal und bezieht dort zusätzlich ein Gehalt von rund 7.000 Euro im Monat.