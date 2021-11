Die zehn schrägsten Berufe der Welt

| t-online.de - sia, t-online.de

Eine Berliner Firma bietet die Ausbildung zum Tatortreiniger an (Quelle: dpa)

Wer Tag für Tag im Büro Langeweile schiebt, der wünscht sich vielleicht, einmal etwas ganz anderes zu machen. Eine ganze Reihe skurriler Berufe haben die Autoren Pat Lauer und Birgit Adam im Angebot: Sie stellen in ihrem Buch "Tatortreiniger gesucht" die schrägsten Professionen der Welt vor - vom Tatortreiniger bis hin zur Meerjungfrau.

Einsatz nach Unfällen und Morden

Einer der kuriosen Jobs von Lauer und Adam ist etwas für Unerschrockene, die über einen stabilen Magen verfügen. Wer darüber hinaus leidenschaftlich mit Desinfektionsmitteln arbeitet, keine Angst hat, Ungeziefer zu Leibe zu rücken und - wie in TV-Krimis - bei der Arbeit gern einen weißen Ganzkörperanzug trägt, ist fast schon die Idealbesetzung eines Tatortreinigers.

Der wird nach Unfällen, Morden oder Selbstmorden eingesetzt, um den Ort des Geschehens zu putzen. Unbedingt erforderlich sei dabei auch der pietätvolle Umgang mit den Hinterbliebenen der Opfer, so die Autoren. Ein Berliner Unternehmen bietet sogar eine entsprechende Ausbildung an.

Mitarbeiter gehen auf der Palme

Das ganze Jahr Sonnenschein hingegen bietet die Stelle eines Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragten. Das genau sei nämlich der Titel eines Sicherheitsmitarbeiters des Ritz Carlton Hotels auf der Jungferninsel St. Thomas, schreiben Lauer und Adam. Der müsse verhindern, dass die Kokosnüsse des Eilands aus einer Höhe von acht bis zehn Metern auf Menschen herabfallen.

Entdeckt der Security-Beauftragte eine absturzreife Nuss, muss er auf die Palme klettern und die Frucht entfernen. Körperliche Fitness wird also vorausgesetzt: Allein in den Gärten des Ritz Carlton sollen mehr als 1000 Palmen stehen, schätzen die Experten. Sie gehen davon aus, dass auch andere Hotelanlagen inzwischen Kokosnuss-Securitys beschäftigen. Dafür lockt ein idyllisches Arbeitsumfeld, in dem sich jede Menge Prominente tummeln.

Herr der Würfel oder Nixe im Zockerparadies

Im Zockerparadies Las Vegas sind die Dienste des Würfelinspektors gefragt. Derzeit gibt es diese Anstellung Lauer und Adam zufolge einzig in einer Behörde namens Nevada Gaming Control Board. Der Herr der Würfel muss prüfen, ob die Punkte, Kanten, Winkel und Seitengrößen der Würfel stimmen und testen, ob sie sich richtig drehen. Der an sich ruhige Job werde nur problematisch, wenn der Würfelprüfer mit Falschspielern gemeinsame Sache mache, meint das Autorenduo.

Eine Traumanstellung für wasserbegeisterte junge Damen: die Meerjungfrau. Solche Nixen schwimmen etwa im Riesen-Aquarium der Silverton Casino Lodge in Las Vegas, füttern die dort ebenfalls beheimateten tropischen Fische und erfreuen staunende Touristen, berichten die Autoren. Und im Weeki-Wachee-Springs-Park in Florida präsentieren Fischfrauen sogar eine Version des Hans-Christian-Andersen-Märchens "Die kleine Meerjungfrau".



