Dabei wird im kommenden Jahr in Deutschland die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie umgesetzt, nach der Unternehmen künftig Informationen über die von ihnen gezahlten Löhne transparent machen müssen. Damit soll Lohndiskriminierung am Arbeitsplatz verhindert werden.

Ärzte verdienen am meisten

Wie viel verdienen Arbeitnehmer im Durchschnitt? Welche Berufsgruppe wird am besten bezahlt? Und in welchem Bundesland ist das Gehalt am höchsten? Ein neuer Gehaltsreport der Jobplattform Stepstone soll bei diesen Fragen zu mehr Transparenz führen. Daraus geht hervor, dass Ärzte und Ärztinnen in Deutschland das höchste Mediangehalt erhalten – 98.750 Euro. Zum Vergleich: Im Durchschnitt liegt das Bruttomediangehalt bei Vollzeit-Arbeitnehmern bei rund 45.800 Euro jährlich. Angestellte im Gastgewerbe belegen laut dem Report mit 37.250 Euro jährlich im Berufsgruppenvergleich den letzten Platz.