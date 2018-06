Wirtschaft

Tausende protestieren gegen Steuererhöhungen in Jordanien

03.06.2018, 11:31 Uhr | dpa-AFX

AMMAN (dpa-AFX) - Mehrere Tausend Menschen haben in der Nacht zum Sonntag bereits die dritte Nacht in Folge in der jordanischen Hauptstadt Amman gegen geplante Steuererhöhungen protestiert. Obwohl König Abdullah II. bereits am Freitag die Preise für Strom und Treibstoff eingefroren hatte, dauerten die Demonstrationen an. Die Demonstranten forderten unterdessen auch den Rücktritt von Regierungschef Hani Mulki. Die Sicherheitskräfte riegelten das Regierungsviertel ab. Auch aus anderen Städten Jordaniens wurden Proteste gemeldet.