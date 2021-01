Kryptowährung im Boom

Bitcoin-Kurs klettert erstmals über 35.000 Dollar

06.01.2021, 12:18 Uhr | dpa, t-online

Der Bitcoin setzt seinen Höhenflug fort – und durchschreitet eine wichtige Marke. Doch die bekannteste Kryptowährung bleibt umstritten.

Seit einiger Zeit scheint der Bitcoin-Kurs keine Grenzen zu kennen. Die nach Marktanteilen mit Abstand größte Kryptowährung stellt immer wieder neue Rekordwerte auf. Am Mittwoch überschritt der Kurs nun zum ersten Mal die Marke von 35.000 US-Dollar.



Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde am Morgen ein Höchststand von 35.879 Dollar markiert und damit das jüngste Rekordhoch vom Montag klar übertroffen. Auf Jahressicht hat sich der Bitcoin-Kurs mehr als vervierfacht. Im vergangenen Jahr gehörte die vor gut einer Dekade erfundene Digitalwährung zu den Anlagen mit den weltweit größten Kurszuwächsen.

Bitcoin: Rasante Kurssteigerungen mit Risiko

Der Bitcoin-Kurs ist allerdings auch stark volatil. Bereits im Dezember 2017 befand der Bitcoin sich auf einem damaligen Höhenflug und kletterte allein vom 1. August des Jahres bis Mitte Dezember von 2.908 Dollar auf den damaligen Rekordwert von 19.843 US-Dollar.



Doch genauso schnell, wie es bei der bekanntesten Kryptowährung aufwärts schießt, kann der Kurs auch wieder fallen. Von dem Boom 2017 mit einem Wert von fast 20.000 Dollar blieben zum Jahresende 2018 nur noch 3.732 Dollar übrig. Wer also mitten in der Aufwärtsbewegung in der Hoffnung auf hohe Kursgewinne eingestiegen ist, konnte so auch schnell viel Geld verlieren.



Meinungen über Kryptowährungen gehen stark auseinander

Der erneute steile Aufwärtstrend des Bitcoins hält seit den scharfen Kurseinschnitten durch die Corona-Pandemie im März des vergangenen Jahres an. Doch auch in der Krise ist die Kryptowährung umstritten. Nach wie vor gehen die Meinungen zum Bitcoin stark auseinander.



Anhänger sehen in Digitalwährungen wie Bitcoin nicht nur zukunftsweisende Technologien, sondern nutzen die Internetwährungen auch als Spekulationsobjekt und vermehrt als Absicherung gegen Kursschwankungen anderer Finanzanlagen. Kritiker sehen hingegen eine Finanzblase und monieren unter anderem die teils extremen Kursschwankungen beim Bitcoin und bei anderen Kryptowährungen.