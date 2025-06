Ich habe gerne so gearbeitet, mir hat das Spaß gemacht. Der Job war auch mit meiner Familie vereinbar, denn ich war am Wochenende immer zu Hause, und meine Kinder wussten: Papa ist Freitagabend um 18 Uhr da. Dafür konnte ich nicht mehr so ausgiebig Sport treiben, meine Freizeit war reduziert, und mein Freundes- und Bekanntenkreis hat gelitten.

Mir wurde die Belastung nie zu viel, aber ich habe Menschen in meinem Umfeld gesehen, die Burn-out hatten. Das kommt meiner Meinung nach aber nicht von einer 60-Stunden-Woche, sondern von negativer Belastung, Stress und privaten Problemen. Nicht Mehrarbeit ist das Problem, sondern die Arbeitsinhalte. Ich selbst will heute nicht mehr so viele Überstunden machen, sondern eher weniger arbeiten. Meine Belastbarkeit hat sich reduziert, und ich schätze meine Freizeit mehr.

Die Forderung von Friedrich Merz unterstütze ich. Deutschland befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, und unser Rentensystem könnte uns bald um die Ohren fliegen – deshalb müssen wir entweder sparen oder mehr arbeiten. Das ist in anderen Ländern normal: Ich glaube etwa, dass die Arbeitsmoral in Asien deutlich höher ist als hier. Ein Beispiel: Mich hat ein Mitarbeiter aus Südkorea gefragt, ob er ausnahmsweise im Sommer eine Woche Urlaub am Stück nehmen dürfte. Er sei zwar erst seit drei Jahren im Unternehmen, aber es wäre für seine Hochzeit. Die Menschen dort haben viel weniger Urlaubstage und nutzen nicht einmal diese aus. Ich habe meine Mitarbeiter jedoch immer angehalten, alle 30 Urlaubstage zu nehmen und ordentlich zu regenerieren."

Der Anwalt, 31

"Ich habe nach meinem Jurastudium in einer Kanzlei im Bereich Private Equity angefangen, die Mandanten bei großen Transaktionen berät. Dort haben alle Anwälte ungefähr 60 bis 70 Stunden die Woche gearbeitet, das wird in dem Beruf so erwartet. Wenn du da auf eine 40-Stunden-Woche pochst, fliegst du raus, das weiß auch jeder. Dafür habe ich schon als Berufseinsteiger sechsstellig verdient.