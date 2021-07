Jeden Tag massives Wachstum

Wie Amazon von der Corona-Krise profitierte

06.07.2021, 18:01 Uhr | mak, t-online

Der Onlinehandel gilt als Gewinner der Corona-Krise. Besonders Amazon konnte seinen Umsatz deutlich steigern. Eine neue Untersuchung zeigt nun, wie stark der Konzern 2020 wirklich gewachsen ist.

Geschlossene Geschäfte – oder zumindest lange Schlangen vor Läden: An dieses Bild mussten sich die Menschen vergangenes Jahr gewöhnen. Viele bestellten daher Klamotten, Bücher, das Smartphone, den Laptop oder Gartenstühle im Internet. Kein Wunder also, dass der Onlinehandel zu den Gewinnern der Corona-Krise gehört – auch in Deutschland.

Wie deutlich er 2020 zugelegt hat, zeigt eine neue Untersuchung des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH). Demnach konnte der Umsatz des Onlinehandels vergangenes Jahr um rund 15 Milliarden Euro wachsen. Der größte Teil entfiel jedoch nicht auf deutsche Händler, die ihre Waren pandemiebedingt online vertreiben.

Stattdessen war der US-Handelskonzern Amazon Treiber des Wachstums. In Deutschland konnte das Unternehmen seinen Umsatz um rund 11,4 Milliarden Euro steigern, so das IFH. Das heißt also: 2020 wuchs der Umsatz von Amazon im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich jeden Tag um 31 Millionen Euro.

"Gutes Fundament des Geschäfts"

Der Anteil Amazons am deutschen Onlineumsatz lag laut dem Institut 2020 demnach bei 53 Prozent. "Dass Amazon in der Krise voll durchstarten konnte, liegt vor allem an dem guten Fundament des Geschäfts", sagt IFH-Handelsexpertin Eva Stüber. "Wenn über Jahre in eine funktionierende Basis investiert wurde, braucht es nur wenige Stellschrauben."

Amazon, früher ein Shop für Bücher, ist über Jahre stark gewachsen – und hat sich zur wichtigsten Anlaufstelle für Onlineshopper in Deutschland gemausert. Laut einer IFH-Befragung, die Teil der jüngsten Studie ist, sind rund 94 Prozent der Onlinekäufer in Deutschland Kunden bei Amazon.

Amazon-Chef Bezos ist abgetreten

Die Beliebtheit Amazons zeigt sich derweil auch an der Börse. Zuletzt lag Amazons Marktkapitalisierung bei enormen 1,7 Billionen Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Aktienkurs um fast 30 Prozent gestiegen.

Amazon.Com +15,04% 3.074,50 EUR Amazon.Com Aktie Hoch 3.072,50 Zwischenwert Hoch / Mittel 2.914,38 Mittel 2.756,25 Zwischenwert Mittel / Tief 2.598,13 Tief 2.440,00 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21

Den Amazon-Gründer und langjährigen Chef des Konzerns Jeff Bezos machte diese Entwicklung zum reichsten Mann der Welt. "Forbes" schätzt sein Vermögen auf fast 200 Milliarden Dollar.

Am Montag, auf den Tag genau 27 Jahre nach der Gründung von Amazon, gab der 57-Jährige den Posten als Vorstandschef an seinen langjährigen Kronprinzen Andy Jassy ab, der bislang die boomende Cloud-Sparte leitete. In den Ruhestand geht Bezos noch lange nicht, am 20. Juli will er zunächst einmal ins Weltall fliegen.