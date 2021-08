DAX-TECHNIK/Index-Radar: Dax erlebt den besten Sommer seit Jahren

23.08.2021, 10:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Charttechnik-Experten von Index Radar sind für den Dax mit Blick auf die nächsten Monate positiv gestimmt. Trotz Kursgewinnen, die im vergangenen Jahrzehnt selbst im Idealfall kaum ohne Korrekturen ausgekommen seien, blieben derzeit Muster aus, die auf einen Richtungswechsel nach unten deuten würden, schrieb der Experte Andreas Büchler in einer am Montag vorliegenden Studie.

Es habe zwar auch in den vergangenen Monaten immer wieder 180-Grad-Wenden nach unten innerhalb eines Handelsmonats gegeben, doch im Gegensatz zu vergleichbaren Warnsignalen in den Jahren 2017 bis 2020 seien diese nicht mehr von einer schwachen Eröffnung im Folgemonat bestätigt worden und damit verfallen. Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten traut Büchler dem Dax Anstiege bis in die Bereiche von 16 500 bis 17 400 Punkten zu.

Die technische Ausgangslage sei bemerkenswert, auch wenn der deutsche Leitindex seinen zur Monatsmitte aufgestellten Rekord bei 16 030 Zählern in der zurückliegenden Handelswoche nicht haben halten können, fuhr Büchler fort. In der statistisch schwachen Saison zwischen Juni und September zeige der Dax bislang einen selten positiven Verlauf und erlebe den besten Sommer seit Jahren.