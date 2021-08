Durch die Hintertür

Forbes will für 630 Millionen Dollar an die Börse

27.08.2021, 08:22 Uhr | neb, dpa

Es ist bekannt für seine Liste der Superreichen: Das US-Wirtschaftsmagazin will nun auch selbst an die New Yorker Börse, für viel Geld. Aktuell wird das Unternehmen bei einem Börsengang mit 630 Millionen Dollar bewertet.

Der Herausgeber des für seine Wirtschaftsberichterstattung und Superreichen-Listen bekannten US-Magazins "Forbes" will an die Börse. Der Schritt solle über die Fusion mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft erfolgen, kündigte der hinter dem Traditionsblatt stehende Medienkonzern Forbes Global Media Holdings am Donnerstag an.



Dabei handelt es sich um einen sogenannten Spac, "Special Purpose Acquisition Company". Auf Deutsch heißt das in etwa: "Akquisitionsgesellschaft, die einen bestimmten Zweck verfolgt". Spacs sind daher eine spezielle Art des Börsengangs – und eine deutlich schnellere.



Hier nutzen bestehende Unternehmen eine leere Hülle, die bereits am Markt ist und fusionieren mit dieser. So ist das Unternehmen schneller an der Börse vertreten, denn die leere Hülle kursierte ja bereits an der Börse (mehr dazu lesen Sie hier).

Forbes wird aktuell mit 630 Millionen Dollar bewertet

In den USA sind Spacs schon länger eine gängige Praxis, es wundert also nicht, dass das Wirtschaftsmagazin diesen Weg an die Börse wählt. Doch auch in Deutschland rückt diese Praxis langsam in den Fokus. Die Corona-Krise hat ohnehin dazu geführt, dass auch deutsche Unternehmen zunehmend die Börse für sich entdecken. Warum aktuell so viele deutsche Unternehmen auf einmal Aktien herausgeben wollen, lesen Sie hier.

Nach Abschluss der Transaktion sollen die Papiere demnach unter dem Börsenticker "FRBS" an der New York Stock Exchange gelistet werden. Das Unternehmen werde bei der Fusion mit rund 630 Millionen Dollar (536 Millionen Euro) bewertet. Der Börsengang soll Ende 2021 oder Anfang 2022 abgeschlossen werden.