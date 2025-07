Nach Northvolt-Insolvenz: US-Firma übernimmt Fabrik in Polen

Größte in Europa

Aktualisiert am 02.07.2025 - 20:04 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Northvolt Labs (Archivbild): Eine US-Firma übernimmt die Fabrik in Polen – die größte ihrer Art in Europa. (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Nach der Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt wird das große Werk in Polen von einer US-Firma übernommen. Die Produktion von Energiespeicher-Systemen in der Fabrik in Danzig solle umgehend wieder aufgenommen werden, teilte der Batterietechnik-Spezialist Lyten mit.