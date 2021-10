DAX-FLASH/Beruhigung: Kaum verändert in die neue Woche

11.10.2021, 07:03 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem turbulenten Start in den Oktober zeichnet sich im Dax am Montag zunächst wenig Bewegung ab ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 210 Punkte.

In der Vorwoche war der Dax zeitweise an das Mai-Tief von 14 816 Punkten herangerutscht und hatte erstmals seit November 2020 unter die 200-Tagen-Linie notiert. Er schaffte jedoch schnell die Wende und auf Wochensicht sogar ein kleines Plus.

Die Anlagestrategen der Investmentbank JPMorgan erwarten bis zum Jahresende anhaltende Umschichtungen durch Investoren - geprägt von steigende Anleiherenditen. Sie setzen neben Rohstoffwerten vor allem auch auf Banken.