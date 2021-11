Schlechte Wirtschaftsprognose

Pessimistische Wirtschaftsstimmung drückt den Ölpreis

03.11.2021, 08:11 Uhr | dpa

Um mehr als einen Dollar fiel der Ölpreis pro Barrel am Mittwoch zum Teil. Hintergrund sind pessimistische Prognosen für die Weltwirtschaft. Dennoch fordert etwa die USA, mehr Öl zu fördern.

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,76 US-Dollar. Das waren 96 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 1,28 Dollar auf 82,63 Dollar.

Zuletzt haben sich die Preise von ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen entfernt. Ein Grund dafür sind weniger optimistische Vorhersagen für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Dennoch erachten Fachleute das Rohölangebot weiter als zu knapp, da die Nachfrage höher ist als zum Höhepunkt der Pandemie.

Seit Sommer wird bereits mehr Öl gefördert

Aufgrund der Angebotsknappheit werden die Rufe nach einer stärkeren Förderung lauter. Zuletzt hatten große Verbrauchsländer wie die USA, Japan oder Indien den Ölverbund Opec+ aufgefordert, die Produktion stärker als beabsichtigt auszuweiten.



Seit Sommer steigern die 23 Länder ihre Förderung monatlich um 400.000 Barrel. Damit sollen die in der Pandemie ergriffenen Kürzungen schrittweise wettgemacht werden. Am Donnerstag beraten die Länder erneut über ihren kurzfristigen Kurs.