Aktien New York Ausblick: Gute Woche klingt mit Gewinnen aus

10.12.2021, 15:01 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern zum Ausklang einer überwiegend guten Woche auf Gewinne zu. Heimische Inflationsdaten wurden positiv aufgenommen, obwohl sie nach Einschätzung von Experten den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche einen beschleunigten Ausstieg aus ihren Anleihekäufen zu beschließen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Freitag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,58 Prozent höher auf 35 961 Punkte. Den Nasdaq 100 erwartet IG mit einem Plus von 0,85 Prozent bei 16 287 Punkten. Damit zeichnet sich für den vortags stagnierenden Leitindex ein Wochenplus von knapp vier Prozent und für den technologielastigen Auswahlindex trotz des Vortags-Rutsches ein Kurszuwachs von über dreieinhalb Prozent ab.

Die Aktien des Softwarekonzerns Oracle schossen dank starker Quartalszahlen schon vorbörslich um über 13 Prozent hoch. Der SAP -Konkurrent schnitt im abgelaufenen Quartal besser als von Analysten erwartet ab. Mit Blick auf die kostspielige Beilegung eines zehn Jahre alten Rechtsstreits überwog bei den Anlegern offenbar die Erleichterung.

Gute Zahlen, ein erfreulicher Ausblick und ein angekündigter Aktienrückkauf ließen die Papiere des Halbleiterkonzerns Broadcom um knapp sieben Prozent auf 624 US-Dollar steigen - damit winkt ihnen ein Rekordhoch.