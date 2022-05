"Flash Crash": Der Fehler eines Traders der Citigroup vernichtete an den europäischen Märkten innerhalb weniger Minuten hunderte Milliarden an Marktkapitalisierung. Es ist nicht das erste Debakel der Citigroup.

Es waren nur wenige Minuten, doch sie dürften ein teures Nachspiel für die Citibank haben. Ein Fehler einer ihrer Trader hat die Börse in Stockholm am Dienstag erschüttert und stark einbrechen lassen. Innerhalb von wenigen Minuten waren an den europäischen Aktienmärkten bis zu 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren.