Sinkende Nachfrage, Konkurrenz aus Asien, grüne Transformation: Das Stahlgeschäft ist hart geworden. Bei Thyssenkrupp eskaliert der Streit darüber, wie es weitergeht. Die Aktie liegt am Boden. Muss die Stahlsparte weg?

Thyssenkrupp – das war einmal eine Industrie-Ikone und ein Dax-Konzern von internationalem Format. Ein Unternehmen, dessen Name Synonym für den deutschen Industriestandort war. Das von U-Booten über Aufzüge bis zu Yachten alles fertigte. Und Stahl produzierte. Doch seit über einem Jahrzehnt ist der Konzern in der Krise. Und die spitzt sich zu.

Nach einem Eklat im Aufsichtsrat der Stahlsparte Ende August wird am heutigen Donnerstag erneut getagt. Arbeitnehmervertreter haben Konzernchef López im Visier. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Mit einem Kurs von weniger als drei Euro liegt die Aktie fast am Boden. Wie konnte es so weit kommen? Und: Wie geht es weiter?