Investieren kann anstrengend sein. Man weiß vorher oft nicht, was an Rendite zu erwarten ist. Doch das muss nicht so sein. Es geht auch gut und einfach.

Rendite mal einfach

Dann jedoch steht als nächste Aufgabe an, eine Anlage zu finden, die wenig Risiko, aber eine schöne Rendite liefert. Am besten wäre es für viele, wenn die mögliche Rendite von vornherein feststünde und das Risiko kalkulierbar wäre. Momentan sind Aktien wie die von Amazon, Meta oder Nvidia bei Neulingen am Markt Gesprächsthema Nummer eins. Doch Technologieaktien schwanken vielen womöglich zu sehr. An dieser Stelle kommen Discount-Zertifikate ins Spiel. Die funktionieren so: