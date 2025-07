Die Antwort lautet, wie so oft: Es kommt darauf an. Wer eine volle Altersrente erhält und die Regelaltersgrenze bereits erreicht hat, kann keine freiwilligen Beiträge mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen – und somit auch seine Rente nicht steigern.

Andere Regeln für Frührentner und Teilrentner

Welche Alternativen gibt es, um die Rente zu steigern?

Interessant: Die Sonderzahlungen verpflichten Sie nicht dazu, später tatsächlich vorzeitig in Rente zu gehen. Überlegen Sie es sich anders und gehen doch ganz regulär in Rente, erhöhen diese zusätzlichen Beiträge Ihre Regelaltersrente. Mehr zu diesem legalen Trick lesen Sie hier. Doch auch dabei gilt wieder: All das muss geschehen sein, bevor Sie in Rente sind.