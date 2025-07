Ein Sturz beim Wandern, ein Unfall mit dem Mietwagen oder plötzlich starke Bauchschmerzen : Muss eine Krankheit oder Verletzung im Urlaub behandelt werden, kann das schnell teuer werden. Viele Reisende wiegen sich aber in Sicherheit: Denn die Kreditkarte liefert den Auslandskrankenschutz gleich mit. Doch, so wollte ein t-online-Leser nun wissen: "Reicht dieser Schutz per Kreditkarte eigentlich aus? Oder braucht es eine andere Absicherung?"

Was bietet die Auslandskrankenversicherung über Kreditkarten?

Viele Kreditkartenanbieter werben damit, dass ein Auslandskrankenschutz in ihrer Karte enthalten ist. Die Idee dahinter: Wer mit der Kreditkarte bezahlt, soll gleichzeitig einen Reiseschutz nutzen können – oft ohne zusätzliche Kosten. Doch so einfach ist es nicht, sagt Elke Weidenbach, Finanzexpertin von der Verbraucherzentrale NRW.

Ob und in welchem Umfang der Schutz greife, hänge Weidenbach zufolge von mehreren Bedingungen ab. So setzen manche Anbieter beispielsweise Altersgrenzen für den Reisekrankenschutz und den Rücktransport. Ab 75 Jahren greifen die Versicherungen dann nicht mehr.

Grundsätzlich gilt bei Kreditkarten der Leitsatz: "You get what you pay for". Das heißt: Sie bekommen das, wofür Sie bezahlt haben. Bei Premium-Karten wie dem Barclays Platinum Double oder der American Express Gold Card werden beispielsweise mitreisende Familienmitglieder mit versichert. Günstigere Modelle bieten diesen Vorteil nicht.