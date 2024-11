Sie beträgt mindestens 14 Tage und beginnt, sobald Sie über Ihr Widerrufsrecht informiert wurden. In der Regel geschieht das bei Vertragsabschluss. Muss die Ware geliefert werden, läuft die Frist erst, nachdem Sie sie erhalten haben. Doch was gilt, wenn ich nicht online einkaufe? Kann man von jedem Vertrag innerhalb von 14 Tagen zurücktreten?

Nein, ein generelles Widerrufsrecht für jede Art von Kauf gibt es nicht. Vielmehr gilt umgekehrt, dass unterschriebene Verträge eigentlich einzuhalten sind. Das Widerrufsrecht ist also nur eine Ausnahme von dieser Regel. Sie greift aber noch in vielen weiteren Fällen.

Kauf außerhalb der Geschäftsräume

So fallen nicht nur Verträge, die Sie über das Internet geschlossen haben, unter das Widerrufsrecht: Auch wer etwas per Telefon oder Brief kauft, kann von diesem sogenannten Fernabsatzvertrag innerhalb der Widerrufsfrist zurücktreten. Gleiches gilt, wenn Sie etwas an Ihrer Haustür, in der Fußgängerzone, auf der Arbeit, einer Kaffeefahrt oder auf der Tupper-Party eines Freundes kaufen. Oder anders gesagt: immer, wenn der Kauf außerhalb von Geschäftsräumen geschieht.