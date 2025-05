Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um das Widerrufsrecht bei Verträgen.

Auch wenn heute die meisten Sachen online laufen – viele Leute schließen Verträge immer noch gerne mit einem anderen Menschen am Telefon ab. Der Vorteil dabei: Sie können Ihre Fragen persönlich stellen und bekommen im besten Fall sofort eine Antwort. Doch wird der Vertrag direkt abgeschlossen, fehlt oft die Zeit, die Details noch einmal in Ruhe durchzulesen und zu prüfen.

Da kommt es schon einmal vor, dass man einen Vertrag abschließt, den man eigentlich gar nicht braucht oder möchte. So auch in dem Fall eines t-online-Lesers. Er schloss am Telefon einen Vertrag ab. Dabei wurde ihm zugesichert, dass er diesen innerhalb von 14 Tagen widerrufen könne. Die Vertragsunterlagen trafen aber erst nach zwei Wochen bei dem Leser ein. Nun fragt er sich: Kann ich den Vertrag auch nach Ablauf der 14 Tage noch widerrufen?

Es kommt auf Ihre Zustimmung an

Bei der Antwort kommt es darauf an, ob Sie dem Vertrag zugestimmt haben oder nicht. Haben Sie den Abschluss des Vertrags bejaht und das 14-tägige Widerrufsrecht ist abgelaufen, lässt er sich nur schwer rückgängig machen. In manchen Fällen gibt es die Möglichkeit, eine außerordentliche Kündigung einzureichen. "Dazu muss das Unternehmen den Vertrag nicht wie vereinbart erfüllen", erklärt die Verbraucherzentrale Berlin auf Anfrage von t-online. Andernfalls müssen Sie sich an die vertraglich festgelegten Kündigungsfristen halten.

Ein anderer Fall tritt ein, wenn Sie am Telefon keinem Vertragsabschluss zugestimmt haben. "Dann ist auch gar kein Vertrag zustande gekommen, der widerrufen werden müsste. Diesen Einwand kann man auch nach Ablauf der Widerrufsfrist geltend machen", so die Verbraucherschützer.

So lange können Sie widerrufen

In der Regel gilt für Verträge, die im Internet, am Telefon oder an der Haustür abgeschlossen werden, das gesetzliche Widerrufsrecht. Es ist normalerweise 14 Tage lang gültig. Das heißt, Sie können einen solchen Vertrag innerhalb von zwei Wochen ohne Begründung rückgängig machen.

Dafür teilen Sie dem Unternehmen am besten schriftlich mit, dass Sie den Vertrag widerrufen möchten. Viele Unternehmen haben dafür ein Musterformular. Die Verbraucherzentrale NRW rät dazu, es per Einschreiben zu verschicken. So hätten Sie im Fall eines Streits einen Beweis. Zudem raten die Verbraucherschützer, als doppelte Absicherung eine E-Mail mit dem Widerruf zu schicken. Eine Unterschrift auf Widerrufsformularen ist nicht notwendig.

Ab wann gilt das Widerrufsrecht?

Die Frist beginnt, sobald Sie über Ihr Widerrufsrecht informiert wurden. Das passiert meist bei Vertragsabschluss. Bei schriftlichen Verträgen liegt die sogenannte Widerrufsbelehrung dem Vertrag bei. Haben Sie aber etwas bestellt, wie etwa ein Paar Schuhe in einem Onlineshop oder ein Zeitungsabo, beginnt das Widerrufsrecht erst, wenn Sie die Ware bekommen.

Wenn Sie beim Abschluss eines Vertrags nicht über das Widerrufsrecht informiert werden, gilt eine verlängerte Frist – nämlich ab dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen Sie ordentlich über Ihr Recht informiert. Erhalten Sie überhaupt keine Informationen zum Widerruf, können Sie den Vertrag bis zu zwölf Monate und 14 Tage nach Vertragsabschluss rückgängig machen. Danach verfällt Ihr gesetzlicher Anspruch.

Sonderregelung bei Telekommunikationsanbietern