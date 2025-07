Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an.

Rundfunkbeitrag trotz Behinderung?

Konkret schreibt ein Leser, dass seine Frau an Multipler Sklerose (MS) leide und in ihrem Ausweis ein GdB von 80 vermerkt sei. Zudem habe sie auch große Einschränkungen beim Gehen. Dennoch müsse er den Rundfunkbeitrag in voller Höhe zahlen, obwohl seine Frau sich im Alltag stark eingeschränkt fühle. Warum bekomme er keine Ermäßigung oder Befreiung?, fragt er weiter.