Die Rente soll Sicherheit geben. Doch die Preise des täglichen Bedarfs steigen, das Geld auf dem Sparkonto wirft kaum Zinsen ab – deshalb fragen sich immer mehr Rentner: Lohnt es sich, in einen ETF auf den Dax zu investieren? Oder ist das Risiko dafür im Ruhestand zu groß?

Aktive Rentner: Finanzfit bis ins Alter

Viele denken bei Rentnern an alte, gebrechliche Menschen, die ihren Lebensabend im Schaukelstuhl verbringen. Doch das ist ein Klischee, das längst überholt ist. Rentner heute – oft auch als Silver Surfer oder Best Ager bezeichnet – sind meist fit, unternehmungslustig und stehen mitten im Leben.

Sie reisen, treiben Sport, engagieren sich ehrenamtlich oder lernen Neues. Und: Sie kümmern sich aktiv um ihre Finanzen. Denn nur weil das Arbeitseinkommen wegfällt, heißt das nicht, dass das Interesse an Geldanlagen verschwindet.

Rentner bedeutet also nicht "keine Teilhabe mehr am Leben". Im Gegenteil: Viele wollen ihr Vermögen sinnvoll anlegen, um sich Wünsche zu erfüllen oder um für unerwartete Ausgaben gewappnet zu sein. Geld soll Sicherheit bieten – und gleichzeitig möglichst nicht an Wert verlieren.