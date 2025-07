Stirbt ein geliebter Mensch, stehen Angehörige nicht nur vor einer emotionalen Herausforderung – auch finanziell können sich viele Fragen stellen. So möchte ein t-online-Leser wissen, ob Hinterbliebene Ansprüche haben, wenn der Verstorbene zuvor eine Verletztenrente der Berufsgenossenschaft bezogen hat. Und wenn ja: Wie wirken sich diese auf die eigene Rente aus?

Wann die Unfallversicherung für Hinterbliebene aufkommt

Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an.

Name*

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?

Ein Beispiel: Ein Mann stürzt bei der Arbeit schwer und zieht sich dabei bleibende innere Verletzungen zu. Zwar wird er wieder arbeitsfähig, aber seine Gesundheit ist dauerhaft beeinträchtigt. Jahre später stirbt er an einem Herzinfarkt. In der medizinischen Begutachtung zeigt sich, dass die eingeschränkte Beweglichkeit durch den Unfall zu Bluthochdruck geführt und der wiederum den Herzinfarkt mitbeeinflusst hat. Die Berufsgenossenschaft erkennt daher den Tod als mitursächliche Folge des Arbeitsunfalls an – und zahlt der Witwe eine Hinterbliebenenrente.