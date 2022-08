Einzugsermächtigung widerrufen: So kündigen Sie ein SEPA-Mandat

Wechseln Sie allerdings einen Anbieter, sollten Sie die Einzugsermächtigung sicherheitshalber widerrufen. So entziehen Sie dem Vertragspartner die Vollmacht, auf Ihr Konto zuzugreifen und weiter Geld abzubuchen. Wir zeigen Ihnen, was Sie dafür tun müssen.

Gut zu wissen: Seit Februar 2014 gelten für alle Banktransaktionen die Regeln der Single European Payments Area (SEPA). Seitdem können Rechnungsbeträge nicht mehr nur in Deutschland, sondern europaweit per Lastschrift eingezogen werden. Das nationale Einzugsermächtigungsverfahren blieb übergangsweise bestehen, wurde aber 2016 vom SEPA-Lastschriftverfahren abgelöst. Lesen Sie hier, wie eine SEPA-Lastschrift funktioniert.

Wie widerrufe ich eine Einzugsermächtigung?

Die Einzugsermächtigung müssen Sie immer schriftlich per Brief mit eigener Unterschrift widerrufen; eine E-Mail oder ein Anruf reichen nicht aus. Das Schreiben schicken Sie direkt an den Gläubiger, also denjenigen, der Ihr Geld erhält.