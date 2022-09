Steuerklasse ändern: So gehen Sie richtig vor

Steuerklassenwechsel über Elster oder via Formular

Und noch etwas spricht dafür, die Steuerklasse zu ändern – es ist simpel und schnell durchgeführt. In Elster - dem "Online-Finanzamt" - können Sie den Steuerklassenwechsel online beantragen . Dazu füllen Sie das entsprechende Online-Formular in Elster aus und schicken es dort ab.

Speicherung in Elstam

Die Behörde wird sämtliche Neuerungen in Elstam, so der Name der Datenbank für die Lohnsteuerabzugsmerkmale, speichern. Elstam ist vor allem für die Arbeitgebenden von Relevanz, um die Steuerklasse der Mitarbeitenden in Erfahrung zu bringen und daraus resultierend die Lohnsteuer zu berechnen.