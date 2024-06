Wer sein Kind allein groß zieht, hat es finanziell oft schwerer als Paare. In Steuerklasse 2 gibt es deshalb den Entlastungsbetrag. So wechseln Sie.

Die Steuerklasse entscheidet maßgeblich darüber, wie viele Steuern Sie an den Staat abtreten müssen. Nicht jeder kann sich seine Lohnsteuerklasse aussuchen. Viele Alleinerziehende haben aber die Wahl: Sie können von der Steuerklasse 1 in die Steuerklasse 2 wechseln und Geld sparen. Mehr zu dieser Lohnsteuerklasse lesen Sie hier .

Wie beantrage ich Steuerklasse 2?

Schritt für Schritt in Steuerklasse 2 wechseln

Sie können den Entlastungsbetrag auch in Ihrer Einkommensteuererklärung beantragen. Sind Sie selbstständig, ist das die einzige Möglichkeit, den Entlastungsbetrag geltend zu machen. Füllen Sie dafür in der "Anlage Kind" die entsprechenden Felder aus. Jedes Kind benötigt eine eigene Anlage. Der Nachteil bei dieser Variante: Sie profitieren erst nachträglich von der Steuererstattung – nicht bereits Monat für Monat im laufenden Jahr.

Kann ich Steuerklasse 2 rückwirkend beantragen?

Wie oft muss ich Steuerklasse 2 beantragen?

Nach einem Wechsel in die Lohnsteuerklasse 2 bleiben Sie grundsätzlich so lange dort, wie Sie die Voraussetzungen erfüllen können. Der Entlastungsbetrag wird Ihnen dann jedes Jahr weiter gewährt.

Wie viele Steuern zahlt man in Steuerklasse 2?

Alleinerziehende in Steuerklasse 2 profitieren neben dem Grundfreibetrag vom Entlastungsbetrag von 4.260 Euro (plus 240 Euro für jedes weitere Kind) und eventuell dem Kinderfreibetrag (3.306 Euro je Elternteil für das Steuerjahr 2024) – wenn er für Sie lukrativer ist, als Kindergeld zu beziehen.

All diese Freibeträge senken Ihr zu versteuerndes Einkommen, wodurch wiederum Ihre Steuerlast sinkt (mehr dazu hier). Was die Steuerklasse 2 im Vergleich zur Steuerklasse 1 ausmacht, zeigt ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie verdienen als Alleinerziehende 50.000 Euro im Jahr und haben ein Kind. Dann fallen in Steuerklasse 2 5.940 Euro Lohnsteuer im Jahr an, in Steuerklasse 1 ohne den Entlastungsbetrag hingegen 7.177 Euro im Jahr.