Trennung Das ist die richtige Steuerklasse für Geschiedene

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 29.09.2025 - 07:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Unzufriedenes Paar nach einem Streit (Symbolbild): Wenn Sie sich scheiden lassen, steht ein Steuerklassenwechsel an. (Quelle: PeopleImages/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Geht Ihre Ehe in die Brüche, müssen Sie die Steuerklassen wechseln. Wir erklären, welche dafür in Frage kommen und was im Trennungsjahr gilt.

Das deutsche Steuerrecht sieht für verschiedene Lebenslagen verschiedene Steuerklassen vor. Lassen Sie sich scheiden, können Sie nicht mehr vom Splittingvorteil profitieren und müssen einen Wechsel der Steuerklasse beantragen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie dabei haben.

Welche Steuerklasse gilt bei einer Scheidung?

Sind Sie getrennt, aber noch nicht geschieden, gilt für beide Partner weiter die bisherige Steuerklasse – also Klasse 3, 4 oder 5. Das Trennungsjahr läuft bis zum 31. Dezember (mehr dazu unten).

Ist die Scheidung dann vollzogen, gelten Sie wieder als ledig und fallen in Steuerklasse 1. Doch Vorsicht: Das geschieht nicht automatisch.

Sie müssen sich nach der Scheidung selbstständig beim Finanzamt melden und den Steuerklassenwechsel beantragen. Dafür benötigen Sie Ihre Scheidungsurkunde. Haben Sie Kinder, müssen Sie zudem die Sorgerechtsvereinbarung vorlegen.

Gut zu wissen Wird eine Ehe geschieden, sind Sie dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Je nach Lohnsteuerklassenkombination war das zuvor nicht der Fall. Lesen Sie hier, wann Sie sonst noch zu einer Steuererklärung verpflichtet sind.

Geschieden: Welche Steuerklasse ist die richtige?

Neben der Lohnsteuerklasse 1 kommen mitunter noch weitere Optionen für Sie infrage. Leben in Ihrem Haushalt minderjährige Kinder, für die Sie Kindergeld beziehen, können Sie als geschiedene Alleinerziehende auch Steuerklasse 2 beantragen. Damit sichern Sie sich einen besonderen Entlastungsbetrag. Welche Voraussetzungen Sie für Steuerklasse 2 erfüllen müssen, lesen Sie hier.

Haben Sie zusätzlich zu Ihrer Hauptbeschäftigung noch einen Nebenjob, in dem Sie mehr als 556 Euro im Monat verdienen, greift für diesen Steuerklasse 6. Das gilt auch, wenn Sie mehreren Nebenjobs nachgehen. Was Steuerklasse 6 genau bedeutet, lesen Sie hier.

Was gilt im Trennungsjahr?

Keine Scheidung ohne vorheriges Trennungsjahr. Damit es gilt, müssen Sie voneinander getrennt leben. Das kann auch innerhalb des gleichen Hauses oder der Wohnung geschehen, Sie dürfen sich dann jedoch nicht mehr gegenseitig finanziell unterstützen.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Was bedeutet Steuerklasse 5 für Ihre Rente? Wie vermeiden Sie die Steuerfalle bei Steuerklasse 3 und 5? Welche Steuerklasse ist für Verheiratete die beste? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Die Zusammenveranlagung bei der Steuer läuft nach der Trennung noch bis zum nächsten 31. Dezember. Das heißt: Trennen Sie sich bereits im Januar, können Sie noch fast ein volles Jahr vom Ehegattensplitting profitieren und bleiben in den Steuerklassen 3 und 5 oder 4 und 4. Wie das Ehegattensplitting funktioniert, lesen Sie hier.