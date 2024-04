Aktualisiert am 25.04.2024 - 13:19 Uhr

Was ein Umzug für Ihre nächste Steuererklärung bedeutet

Ein Umzug ist in der Regel nicht nur stressig, er sorgt auch regelmäßig für Verunsicherung bei Steuerpflichtigen: Ist jetzt ein neues Finanzamt für mich zuständig? Und ändert sich dann auch meine Steuernummer ?

Die Antwort auf beide Fragen lautet: Es kommt darauf an. Ziehen Sie innerhalb einer Kleinstadt um, ändert sich Ihr Finanzamt nicht. Auch die Steuernummer bleibt damit gleich.

Wechseln Sie jedoch innerhalb einer Großstadt die Wohnung oder ziehen in eine andere Stadt um, ist in der Regel auch ein neues Finanzamt für Sie zuständig. Und weil die Steuernummer so aufgebaut ist, dass sie das verantwortliche Finanzamt ausweist, ändert sich auch diese. Mehr zum Aufbau der Steuernummer lesen Sie hier.