Aktualisiert am 01.08.2024 - 12:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wollen Sie etwas vom Finanzamt, sollten Sie Ihre Steuernummer kennen. Haben Sie sie verlegt, ist das aber auch kein Drama. So finden Sie sie wieder.

Jeder, der schon einmal eine Steuererklärung einreichen musste, hat sie: die Steuernummer . Sie finden Sie auf Ihrem Steuerbescheid oder anderen Schreiben vom Finanzamt. Sollten Sie die Unterlagen allerdings nicht mehr besitzen, ist die Steuernummer nicht komplett verloren. Sie können sie auch persönlich beim zuständigen Finanzamt erfragen – rufen Sie einfach an.

Steuer-ID verloren: So bekommen Sie sie wieder

Sollten Sie die Steuer-ID verloren haben, ist auch das kein Grund zur Sorge. Sie können die Steueridentifikationsnummer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) anfordern. Am einfachsten geht das per Onlineformular. Das finden Sie hier . Dort tragen Sie Ihren Namen, Vornamen, Ihre Meldeadresse, Geburtsort und Geburtsdatum ein.

Aus Datenschutzgründen erhalten Sie die Steuer-ID per Brief. Das kann bis zu vier Wochen dauern, in manchen Fällen sogar bis zu zehn Wochen. Die Identifikationsnummer finden Sie aber auch auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid oder auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung.